Россиянам рассказали, как будет оплачиваться работа с 4 по 6 ноября

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В связи с празднованием Дня народного единства 4, 5 и 6 ноября в России будут выходными. Однако некоторые россияне продолжат работать в период праздников, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на рекрутера и карьерного консультанта Ильгиза Валинурова.

"Людям, которые вынуждены работать в праздничные и выходные дни, согласно статье 153 Трудового кодекса (ТК) России, должны оплачивать рабочую смену в двойном размере", – рассказал специалист.

Он пояснил, что размер оплаты труда устанавливается коллективным договором или локальным нормативным актом. Помимо этого, если оплата труда включает стимулирующие и компенсационные выплаты, они также должны быть выданы за труд в выходные в соответствии с постановлением Конституционного суда от 28.06.2018 № 26-п.

Предпраздничный день, 3 ноября, должен быть сокращенным. Однако продолжительность рабочего дня не должна сказаться на оплате, отметил Валинуров. Если же сокращения рабочего дня не предусмотрено, сотрудник обязан получить оплату за сверхурочную работу по частям 1 и 2 статьи 95 ТК РФ.

До этого стало известно, что в День народного единства в Москве можно будет бесплатно припарковаться. 6 ноября стоянка автотранспорта на городских улицах также будет бесплатной. Парковки со шлагбаумами при этом будут работать в обычном формате все выходные.

