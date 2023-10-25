Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в начале ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России 4 ноября отмечается День народного единства, однако в 2023 году выходной в честь праздника перенесут на понедельник, 6 ноября. Об этом сообщил Роструд в своем телеграм-канале.

В ведомстве объяснили, так как в этом году День народного единства приходится на субботу, то выходной в честь госпраздника перенесут на понедельник. Также, как заявили в Роструде, продолжительность рабочего дня в пятницу, 3 ноября, уменьшится на 1 час, поскольку этот день является предпраздничным.

Ранее большинство россиян поддержали идею комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, который предложил сократить рабочую неделю до 36 часов. Среди респондентов, которые выступили за инициативу, оказалось больше женщин (80%), доля мужчин составила 75%. Женщины заявили, что будут успевать выполнять работу за 36 часов.

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