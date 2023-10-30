Собянин: парковка в Москве в День народного единства будет бесплатной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В День народного единства, 4 ноября, в Москве парковка будет бесплатной. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

В понедельник, 6 ноября, который будет нерабочим, за парковку также платить не надо, уточнил мэр. По его словам, 5 ноября будет действовать воскресный режим – платно только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей.

Собянин добавил, что в указанные дни парковки со шлагбаумом будут работать в стандартном режиме.

В ноябрьские выходные также будет изменено расписание электричек. Так, 3 ноября поезда будут ходить по расписанию пятницы, 4 и 5 ноября – по расписанию субботы, а 6 ноября – по расписанию воскресенья. Кроме того, в указанные дни будут следовать дополнительные электрички.

С 4 по 6 ноября на Казанском направлении появится дополнительный поезд № 7084В Москва – Рязань-1 и № 7085В Рязань-1 – Москва. На Курском направлении введут экспрессы № 7031 Москва – Тула-1 и № 7030 Тула-1 – Москва.

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