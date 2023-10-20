Дептранс перенес временное закрытие движения трамваев на Ломоносовском проспекте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Временное закрытие движения трамваев на Ломоносовском проспекте в Москве будет перенесено. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Запланированные с 21 октября изменения маршрутов 38+26, 47+14 и 39 в районе метро "Университет" переносятся на более поздний срок", – говорится в сообщении.

В выходные трамваи продолжат следовать по действующим маршрутам с учетом изменений на Шаболовке.

О новой дате изменений ведомство проинформирует пассажиров дополнительно.

С 14 октября на Шаболовке приостановили движение трамваев. Ограничения будут действовать до начала ноября. За это время специалисты обновят более 400 метров трамвайных путей, полностью переложат подземные коммуникации и установят 10 стрелок для заезда трамваев в депо.



Движение трамваев по Шаболовке остановили до ноября 2023 года