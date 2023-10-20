РЖД показали новый дизайн билетов на туристические поезда

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Российские железные дороги (РЖД) изменили дизайн билетов на туристические поезда, добавив туда краткое описание маршрута и иллюстрации достопримечательностей. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.

"Пополнять коллекцию таких билетов можно, путешествуя на турпоездах. Для этого нужно купить билет онлайн на нашем сайте или в мобильном приложении и сохранить его в бумажном виде или в памяти гаджета", – указали в пресс-службе компании.



Для посадки на поезд нужно всего лишь предъявить документ, удостоверяющий личность, на который был оформлен билет. Распечатывать его необязательно, уточнили в холдинге.

Ранее в РЖД рассказали о новых правилах в поездах дальнего следования, которые начали действовать в сентябре этого года. В частности, в правилах закрепили право пассажиров верхних полок садиться за столик около нижней полки во время приема еды на 30 минут утром и вечером, на 1 час в обед.

В РЖД назвали примерную стоимость билетов на поезда высокоскоростной магистрали