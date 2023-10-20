ЦОДД предупредил о заторах до 8 баллов в Москве вечером 20 октября

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Заторы до 8 баллов ожидаются в центре столицы вечером в пятницу, 20 октября, предупредил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"Причины: небольшой дождь, короткий рабочий день, большое число поездок за город, ремонтные работы на дороге, мелкие ДТП", – передает телеграм-канал Дептранса Москвы сообщение ЦОДД .

В департаменте уточнили, что примерно через час начнется вечерний разъезд. Водителям порекомендовали выезжать до разъезда или после 19:00. Также жители столицы в это время могут воспользоваться городским транспортом.

По данным Дептранса, в настоящее время движение затруднено на ТТК в районе Тульской эстакады, МКАД в районе улицы Подольских Курсантов, а также на Садовом кольце в районе Сухаревской площади. Вечером ожидаются заторы в центре Москвы, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, на вылетных магистралях по направлению в сторону области.

Автомобилистам напомнили о соблюдении скоростного режима. А также посоветовали не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее в комплексе городского хозяйства столицы порекомендовали автомобилистам быть внимательными на дороге, соблюдать скорость и дистанцию, а также отказаться от поездки на личном транспорте с летней резиной из-за ожидаемой в Москве гололедицы ночью и утром 21 октября.

Синоптики предупредили, что в субботу местами пройдут небольшие дожди, а также выпадет мокрый снег.

Мокрый снег и гололедица ожидаются в столице в ночь на 21 октября