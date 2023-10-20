Москвичей предупредили о дожде, мокром снеге и гололедице 21 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ночью и утром 21 октября в Москве ожидается гололедица. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"В ночные и утренние часы 21 октября в столице местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, что может способствовать образованию гололедицы", – предупредили синоптики.

Московским автомобилистам порекомендовали быть внимательными на дороге, соблюдать скорость и дистанцию. Также тем, кто не успел сменить летнюю резину на зимнюю, посоветовали отказаться от поездок на личном транспорте.

В свою очередь, в МЧС сделали аналогичное предупреждение, рекомендовав водителям снижать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам следует обходить стороной шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.

Ранее руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов предупредил москвичей о смене ветра на северо-восточный, понижении температуры воздуха и росте давления в конце недели.

Также синоптик сказал, что в ночь на воскресенье ожидается мороз. По словам Шувалова, минусовые температуры продержатся примерно 1–2 дня.

Москвичей предупредили о выпадении мокрого снега в ночь на 21 октября