Москва перевыполнила октябрьскую норму осадков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В столице уже превышена октябрьская норма дождей, отметил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем официальном телеграм-канале.

Синоптик уточнил, что по состоянию на утро 20 октября базовая метеостанция на ВДНХ зафиксировала, что с начала месяца в городе выпало 82 миллиметра осадков – 117% от месячной нормы.

"Таким образом, Москва, вслед за Санкт-Петербургом, досрочно перевыполнила октябрьский климатический план по осадкам", – добавил он.

По его словам, текущий месяц занимает шестое место в рейтинге самых дождливых октябрей XXI века в столице. При этом Леус предупреждает, что осадки пока не прекратятся.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова отметила, что 20 октября придет новый циклон, который принесет с собой дожди, однако температура воздуха еще будет выше нуля.

К выходным, 21 и 22 октября, в столичном регионе похолодает. Температура воздуха окажется ниже нормы на 3–4 градуса, добавила синоптик.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что мокрый снег придет в Москву 20 октября.



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