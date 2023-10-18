Синоптик заявила, что погода в Москве почти соответствует началу ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале рассказала, что нынешняя погода с дождями и порывистым ветром почти соответствует началу ноября.

По ее словам, 17 октября среднесуточная температура воздуха в столичном регионе оказалась ниже нормы. В Москве было холоднее в среднем на 2 градуса.

Она отметила, что 20 октября придет новый циклон, который принесет с собой дожди, однако температура воздуха еще будет выше нуля. К выходным, 21 и 22 октября, в столичном регионе похолодает. Температура воздуха окажется ниже нормы на 3–4 градуса, добавила синоптик.

Но, по мнению Поздняковой, до конца октября будут еще две волны тепла, пусть и непродолжительные.

18 октября в Москве и Подмосковье будет облачно, ожидается небольшой дождь. Днем температура воздуха в Москве составит от 6 до 8 градусов, в Подмосковье – от 4 до 9 градусов. Скорость западного и юго-западного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 743 миллиметра ртутного столба.

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