Москвичам рассказали о погоде 18 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В среду, 18 октября, в столице и области прогнозируется облачная погода и небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве составит от 6 до 8 градусов, в Подмосковье – от 4 до 9 градусов.

Скорость западного и юго-западного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 743 миллиметра ртутного столба.

Мокрый снег и похолодание придут в Москву с пятницы, 20 октября, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он предупредил, что в выходные дни холода усилятся, особенно ночью: температура упадет до минус 5 градусов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве начался период предзимья, который может продлиться до середины декабря. По словам Вильфанда, москвичи уже могут подумать о смене летней резины на зимнюю, так как в столице сохраняется температура, при которой эластичные свойства резины сокращаются, а тормозной путь увеличивается.

Москвичам рассказали о погоде в столице 18 октября