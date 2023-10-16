В Гидрометцентре сообщили о начале периода предзимья в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве начался период предзимья, который может продлиться до середины декабря. Об этом Агентству "Москва" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если у всех существует четыре сезона, то у метеорологов их шесть, включая период предзимья. И сейчас он начинается с мрачноватой погоды", – объяснил он.

Кроме того, Вильфанд сообщил, что москвичи уже могут подумать о смене летней резины на зимнюю. Так, по его словам, в столице сохраняется температура, при которой эластичные свойства резины сокращаются, а тормозной путь увеличивается.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в конце недели в столице ожидаются осадки в виде мокрого снега. При этом, по ее словам, формирования устойчивого снежного покрова пока ждать не стоит.

Заморозки и похолодание ожидаются в Москве до 22 октября