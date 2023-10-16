Синоптик предупредила о мокром снеге на неделе в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В конце недели в столице ожидаются осадки в виде мокрого снега. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, во вторник, 17 октября, дневная температура в городе составит 5…7 градусов. Порывы северо-западного ветра могут усиливаться до 12–15 метров в секунду. Не исключен небольшой дождь.

"В середине недели погода также ожидается облачная. В ночные часы возможны небольшие осадки, днем временами дождь. Дневная температура будет 5…7", – отметила метеоролог.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" В пятницу и субботу ночная и дневная температуры в столице будут практически около нуля, слабоотрицательные. Минимальная температура прогнозируется в пределах -2…3 градусов и дневная – не выше 0…5 градусов. Не исключены осадки в виде мокрого снега.

При этом формирования устойчивого снежного покрова пока ждать не стоит. "Земля у нас еще довольно теплая, поэтому пролежать снег может только несколько часов", – уточнила синоптик.

Ранее сообщалось, что предстоящей зимой на большей части территории РФ может установиться температурный режим выше климатической нормы. Речь идет об аномалии в пределах 1–3 градусов. Не исключено, что отклонение от многолетних показателей окажется еще более заметным в центральных и восточных районах Сибири и составит 3–5 градусов.

