За две недели октября в Москве выпало 86% месячной нормы осадков

Фото: Москва 24/Никита Симонов

За первую половину октября в столице выпало 86% месячной нормы осадков. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По ее словам, в начале месяца была волна тепла, которая позже сменилась прохладой. Потом теплая погода вернулась в столицу, однако осадки в течение двух недель были почти каждый день.

В результате выпало 59,1 миллиметра осадков, что составляет 86% от месячной нормы, уточнила Позднякова. Она отметила, что среднесуточная температура воздуха пока превышает норму на 1,3 градуса.

Ранее метеорологи дали прогноз погоды для москвичей на 16 октября. В столице будет облачно, местами ожидаются небольшие дожди.

Днем температура воздуха составит от 7 до 9 градусов, а в Подмосковье – от 5 до 10 градусов. Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве может понизиться до 2 градусов, по области – до 0 градусов.

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