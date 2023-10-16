Москвичей предупредили о небольшом дожде 16 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В первый день недели, 16 октября, в Москве прогнозируется облачная погода с небольшим дождем, по области местами умеренным. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 7 до 9 градусов, а в Подмосковье – от 5 до 10 градусов.

Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве может понизиться до 2 градусов, по области – до 0 градусов.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что к концу октября Москву ожидают холода. При этом настоящие минусовые значения придут только в ноябре.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что ночь на 15 октября в Москве стала второй среди самых теплых в октябре за последние 30 лет.

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