Москвичей предупредили о похолодании в конце октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура уже начала меняться, к концу октября Москву ожидают холода. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

По ее словам, на сегодняшний день столбики термометров фиксируют от 7 до 11 градусов, однако через неделю значения опустятся.

"Традиционно в столичном регионе вторая половина октября ознаменовывается дождливой погодой. Но о заморозках пока говорить не приходится, потому что температура воздуха очень медленно опускается до минимально отрицательных значений", – уточнила синоптик.

Как добавила метеоролог, настоящие минусовые значения придут только в ноябре.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на следующей неделе в Москве прогнозируется теплая погода с небольшими осадками. В ночное время температурный фон составит около плюс 8–10 градусов, а днем достигнет 11 градусов с положительным значением.

Одновременно с этим научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что предстоящая неделя в столичном регионе стартует с понижения температуры.

Синоптик рассказал о погоде на ближайшие выходные в Москве