Похолодание начнется в столичном регионе с понедельника

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Будущая неделя в столичном регионе стартует с понижения температуры, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, днем прогнозируется не выше плюс 9 градусов, ночные температуры и вовсе будут отрицательными.

"На следующей неделе начинается осенняя погода – облачно с прояснениями. Очень больших осадков не прогнозируется, но все-таки кратковременные осадки будут. Будет не очень комфортная погода", – сказал синоптик.

Он добавил, что с понедельника начинается изменение циркуляции, и воздушные массы начнут перемещаться с запада. Во вторник столица окажется в тыловой части циклона.

Вильфанд уточнил, что в понедельник еще сохранится нормальная для начала второй половины октября погода – ночью будет плюс 4–6, днем – плюс 7–9 градусов. Это на 1–2 градуса выше нормы. При этом уже 17–18 октября температура ночью опустится до -1... +4 градусов, днем – от +3... +8.

Во второй половине недели понижение температуры продолжится. Ночью будет от -2 до +3 градусов, а днем 4–5 градусов выше нуля. Такой температурный фон уже ниже нормы на 2 градуса.

Ранее сообщалось, что в субботу, 14 октября, в столице ожидается облачная погода с дождем. Местами прогнозируется гроза. По данным метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 12 до 14 градусов, по области – от 11 до 16 градусов.

Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 18 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 11 градусов, а в Подмосковье – до 8 градусов.

Руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов рассказал, что эти выходные, 14 и 15 октября, станут последними теплыми днями осени в Москве.

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 14 октября