Синоптик спрогнозировал возвращение теплой погоды в Москве в выходные

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Дарья Мясина

Последние теплые дни осени ожидают москвичей в эти выходные, 14 и 15 октября. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "METEO" Александра Шувалова.

По его информации, в дневные часы столбики термометров покажут 13–16 градусов. Тепло будет и в ночь с субботы на воскресенье – 13 градусов. Однако 14 и 15 октября прогнозируются кратковременные дожди.

"Возможно, солнце будет выглядывать, не нужно думать, что при дождях будет сплошная облачность", – подчеркнул синоптик.

Также ожидается юго-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Его заметное усиление прогнозируется вечером воскресенья, когда к столице будет подходить холодный фронт с северо-запада.

Между тем 13 октября в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 11 до 13 градусов, в Подмосковье – от 8 до 13 градусов.

Кроме того, москвичей и гостей города предупредили об усилении ветра 13 октября. Его порывы могут достигнуть 17 метров в секунду.

"Атмосфера": дождь и сильный ветер ожидаются в Москве 13 октября