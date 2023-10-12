Москвичей предупредили о порывистом ветре 13 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей и гостей Москвы ожидает усиление ветра в пятницу, 13 октября. Его порывы могут достигнуть 17 метров в секунду, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

В связи с прогнозируемой непогодой горожанам порекомендовали соблюдать осторожность на улице, не укрываться под деревьями и не оставлять около них личный транспорт.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что к выходным температура воздуха может подняться даже выше нормы. При этом специалист не смогла сказать, как долго продлится такая теплая погода в Москве. По ее словам, дальше прогноз выглядит не совсем утешительно.

Минусовую температуру впервые в сезоне зафиксировали в ночь на 11 октября в Москве. На базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до минус 1,7 градуса. В Подмосковье показания термометров ушли в минус повсеместно. Холоднее всего было на метеостанции Подмосковная – минус 4,2 градуса.

Синоптики предупредили о порывах ветра до 20 м/с в столице вечером 12 октября