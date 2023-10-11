Метеоролог назвала самый теплый день в Москве на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Октябрьские морозы сменятся на теплую погоду в столице в середине рабочей недели. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

По словам синоптика, 11 октября в Москве начнут сменяться циклоны, поэтому осадков не предвидится. Однако, как она утверждает, ночью отрицательная температура еще продержится до минус одного градуса, а по области – до минус двух. При этом днем из-за солнца воздух прогреется в столице до семи градусов.

Кроме того, Позднякова предупредила, что 12 октября пройдет другой атлантический циклон, который принесет с собой сильные осадки и увеличение температуры. После четверга ночи будут более теплыми в Москве – до семи градусов, а по области – до восьми.

"Самым теплым ожидается четверг, хотя он будет также довольно ветреным и дождливым. Дневная температура составит от 12 до 14 градусов, а по области – от 10 до 14. В следующие дни на неделе температура в дневные часы продержится на уровне от 8 до 13 градусов. Ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду", – подчеркнула метеоролог.

Она также рассказала, что к выходным температура воздуха может подняться даже выше нормы. При этом специалист не смогла сказать, как долго продлится такая теплая погода в Москве. По ее словам, дальше прогноз выглядит не совсем утешительно.

"Поскольку погоду определяют циклоны, наблюдается определенная цикличность. Мы будем попадать сначала в теплые части атмосферных вихрей, и произойдут всплески тепла, а за ними последуют провалы с холодом и ветром", – объяснила Позднякова.

Как она утверждает, теплая погода еще может ожидаться в Москве в первых числах последней декады октября.

Ранее Позднякова сообщила, что заметное потепление ожидается в столице в выходные, 14 и 15 октября, однако оно будет сопровождаться дождями. Синоптик отметила, что самым теплым днем станет воскресенье, 15 октября. Средняя суточная температура будет колебаться в диапазоне от 10 до 12 градусов, уточнила Позднякова. По ее словам, такие показатели больше характерны для середины сентября.

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