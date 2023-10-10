Москвичей предупредили о дождях и значительном повышении температуры в выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Заметное потепление ожидается в столице в выходные, 14 и 15 октября, однако оно будет сопровождаться дождями, предупредила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем официальном телеграм-канале.

"В выходные погоду в Москве и области вновь будет формировать глубокий циклон. Он принесет дожди и значительное повышение температуры воздуха", – говорится в ее публикации.

Синоптик отметила, что самым теплым днем станет воскресенье, 15 октября. Средняя суточная температура будет колебаться в диапазоне от 10 до 12 градусов, уточнила Позднякова. По ее словам, такие показатели больше характерны для середины сентября.

Однако уже в начале следующей недели ожидается резкое понижение температуры из-за адвекции арктического воздуха, спрогнозировала она.

Ранее в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы посоветовали московским водителям не выезжать на автомобилях с летней резиной.

В ведомстве объяснили, что в целях безопасности автомобилистам на летней резине лучше воспользоваться городским транспортом из-за выпадения снега и гололедицы на дорогах.

До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что первый в этом году снег зафиксировали на 11 метеостанциях столичного региона. По его словам, снег выпал в результате арктического вторжения.



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