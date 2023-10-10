Минувшей ночью в столичном регионе подморозило до -2,4 градуса

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Заморозки до -2,4 градуса пришли в столичный регион в ночь на вторник, 10 октября, отметил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Самой холодной точкой на карте погоды региона стал Наро-Фоминск, там минимум составил -2,4 градуса. В Москве, на базовой метеостанции города на ВДНХ, минимальная температура воздуха составила 1,9 градуса, а в Новой Москве, в Михайловском столбики термометров опустились до -1,4 градуса", – написал он в телеграм-канале.

Синоптик предупредил, что в ночь на 11 октября минусовые температуры ожидаются в Москве и во всей области.

10 октября в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки, местами умеренные в виде дождя и мокрого снега. Горожан также предупредили о гололедице утром. По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 3 до 5 градусов, в Подмосковье – от 2 до 7 градусов.

Однако с 12 октября в Москву придет потепление, столбики термометров могут показать до 14 градусов. По словам ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, погоду в городе будет определять уже другой циклон. При этом возможен дождь от небольшого до умеренного, предупредила она.



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