Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировали в Москве второй день подряд

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Вторые сутки подряд в столице наблюдается крайне низкое атмосферное давление, отметил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Второй день подряд в Москве обновляется суточный рекорд низкого атмосферного давления. Сегодня в самом начале суток в полночь (на базовой метеостанции столицы ВДНХ) было зафиксировано атмосферное давление 727,6 миллиметра ртутного столба", – говорится в его публикации в телеграм-канале.

Синоптик обратил внимание, что за всю историю наблюдений самое низкое атмосферное давление в Москве в этот день было зафиксировано в 1992 году, тогда оно составило 728 миллиметров ртутного столба.

Однако Леус добавил, что уже к вечеру 9 октября давление повысится до 739 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что на 11 метеостанциях столичного региона зафиксировали первый снег в этом году. По его словам, снег выпал в результате арктического вторжения. Синоптик уточнил, что за минувшие сутки в столице выпало около 10% месячной нормы осадков.

В свою очередь, в МЧС по Москве предупредили, что с 21:00 8 октября до 21:00 9 октября в столице ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололедица.



Первый снег зафиксировали на 11 метеостанциях столичного региона