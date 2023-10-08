Синоптик рассказал про резкое повышение температуры в Москве с 12 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Низкая температура в столице сохранится с воскресенья до среды включительно, а затем ожидается ее резкое повышение. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода совершенно редкая, совершенно не соответствует. Завтра будет температура на четыре градуса ниже нормы, она сохранится до среды включительно. В четверг будет резкое повышение температуры, она будет примерно на 3–4 градуса выше нормы", – приводит его слова ТАСС.

Синоптик пояснил, что Москва в воскресенье окажется в тыловой части циклона, из-за чего прогнозируется низкая температура. По его словам, максимальные значения температуры в эти сутки в столице составят до 5 градусов.

Ранее стало известно, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. На главной метеостанции столицы на ВДНХ зафиксировали минимальную температуру воздуха – плюс 0,2 градуса. На предстоящей неделе температура опустится еще ниже.

В комплексе городского хозяйства Москвы до этого сообщили о первой в сезоне противогололедной обработке дорог столице в ночь на субботу, 7 октября.



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