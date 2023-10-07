Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик рассказал, что на главной метеостанции столицы на ВДНХ зафиксировали минимальную температуру воздуха – плюс 0,2 градуса. Эта температура стала самой низкой с начала осени.

"До этого в лидерах было 6 октября, тогда минимум составил плюс 4,2 градуса", – пояснил Леус.

Согласно прогнозу специалиста, более низкая температура ожидается в столице в ночь со вторника на среду.

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы сообщили о первой в этом сезоне противогололедной обработке дорог столице в ночь на субботу, 7 октября.

По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, особое внимание уделяется опасным участкам улично-дорожной сети – мостам, тоннелям, низинным местам, набережным, эстакадам, путепроводам, и площадкам торможения на остановках общественного транспорта.

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