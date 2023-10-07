Минувшей ночью в московский регион пришли заморозки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минувший ночью в районах Москвы и Подмосковья наблюдались ночные заморозки. На отдельных участках МКАД температура воздуха опустилась до минус 0,8 градуса. Об этом сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

Как отметила синоптик, в текущем столетии это четвертый случай настолько холодной ночи для 7 октября. В 2015 году на метеостанции на ВДНХ утром было до минус 1,4 градуса.

Она рассказала, что минувшей ночью на ВДНХ минимальная температура воздуха составила 0,2 градуса. На некоторых участках МКАД температура понижалась до минус 1,4 градуса. Мороз отмечался в Тушине и Зеленограде – до минус 0,8 градуса.



Также сообщается, что по области отрицательная температура воздуха наблюдалась почти повсеместно. Согласно прогнозу, в начале следующей недели ночи станут еще холоднее, а очарование скверов и садов померкнет.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Москве ожидается облачная погода, мокрый снег и дождь. В ночь на понедельник, 9 октября, температура воздуха составит от 0 до плюс 2 градусов. Днем воздух прогреется лишь до плюс 3–5 градусов.