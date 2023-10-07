Фото: Москва 24/Александр Авилов

Облачная погода, мокрый снег и дождь ожидаются в Москве в ближайшие дни, передает портал мэра и правительства столицы.

По прогнозу синоптиков, в субботу, 7 октября, москвичей ожидает сильный дождь со снегом. Порывы ветра могут достичь 16–21 метра в секунду. Утром в субботу ожидается температура воздуха от минус 2 до 0 градусов. Днем температура воздуха прогреется до плюс 7–9 градусов.

Температуре воздуха от плюс 3 до 5 градусов ожидается в воскресенье, 8 октября. Временами пройдет мокрый снег и дождь, которые будут сопровождаться порывами ветра до 15–20 метров в секунду.

Синоптики заявили, что в ночь на понедельник, 9 октября, температура воздуха составит от 0 до плюс 2 градусов. Дневная температура прогреется лишь до плюс 3–5 градусов. Также ожидаются небольшие осадки.

Во вторник, 10 октября, специалисты считают, что днем температура воздуха составит от плюс 1 до плюс 6 градусов. Ночью ожидается от плюс 5 градусов до 0. В среду, 11 октября, днем прогнозирует от 3 до 8 градусов тепла, ночная – от плюс 3 градусов минус 2. В оба дня возможны небольшие осадки.

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы сообщили о первой в сезоне противогололедной обработке дорог столице в ночь на субботу, 7 октября.

По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, особое внимание уделяется опасным участкам улично-дорожной сети – мостам, тоннелям, низинным местам, набережным, эстакадам, путепроводам, и площадкам торможения на остановках общественного транспорта.

Москвичей предупредили о мокром снеге в ночь на 7 октября