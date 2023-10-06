В Москве проведут первую в сезоне противогололедную обработку дорог

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первую в сезоне противогололедную обработку дорог проведут в Москве в ночь на субботу, 7 октября. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Согласно прогнозу синоптиков, в связи с дождем и ожидаемым понижением температуры воздуха до -2 градусов предстоящей ночью и утром в субботу на дорогах местами возможна гололедица. В связи с этим принято решение провести первую в сезоне противогололедную обработку дорог", – приводит ведомство слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Он подчеркнул, что особое внимание будет уделено опасным участкам улично-дорожной сети – мостам, тоннелям, низинным местам, набережным, эстакадам, путепроводам, и площадкам торможения на остановках общественного транспорта. Бирюков уточнил, что работы начнутся ориентировочно в 03:00 7 октября.

В ведомстве попросили водителей быть предельно внимательными, соблюдать правила дорожного движения и не препятствовать работе коммунальных служб.

Ранее сообщалось, что городские службы Москвы работают в усиленном режиме на фоне ухудшения погоды и прогнозируемой гололедицы. В настоящий момент в городе дежурят 1,5 тысячи аварийных бригад.

До этого стало известно, что к вечеру 6 октября в отдельных районах Москвы выпало до четверти месячной нормы осадков. Больше всего осадков зафиксировали в районе Волоколамского шоссе на северо-западе столицы – 17 миллиметров.



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