До четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До четверти месячной нормы осадков выпало 6 октября в отдельных районах Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал городского хозяйства столицы.

Самое большое количество осадков выпало в районе Волоколамского шоссе (Северо-Западный административный округ) – 17 миллиметров, что составило почти четверть месячной нормы. Кроме того, в Северо-Восточном административном округе зафиксировано более 10 миллиметров, в Северном административном округе – 9 миллиметров, а в Юго-Западном административном округе – 8 миллиметров.

В сообщении также отмечается, что осадки будут выпадать до конца дня.

При этом в комплексе городского хозяйства сообщили, что в некоторых районах столицы отмечаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

"Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, во второй половине дня 6 октября в городе ожидается значительное ухудшение погоды. С 14:00 до 21:00 столицу накроет дождь с северо-западным ветром, чьи порывы могут достигать 16–18 метров в секунду.

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что есть вероятность выпадения до четверти месячной нормы осадков 6 октября. На этом фоне на круглосуточное дежурство на улицы Москвы выйдут 1,5 тысячи аварийных бригад.

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