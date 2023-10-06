Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что 6 октября в городе ожидаются дождь и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Есть вероятность, что в пятницу выпадет до четверти месячной нормы осадков, поделился вице-мэр. На этом фоне на круглосуточное дежурство на улицы Москвы выйдут 1,5 тысячи аварийных бригад.

По словам Бирюкова, специалисты начали информирование горожан об ухудшении погоды посредством СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают людей о плохой погоде в зонах отдыха и парках.

"Специалисты комплекса городского хозяйства заранее проверяют системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев", – уточнил Бирюков.

Заммэра добавил, что в участках возможного скопления воды специалисты разместят аварийные бригады Мосводостока. Помимо этого, были приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли. Специалисты взяли под особый контроль функционирование систем жизнеобеспечения.

Бирюков рекомендовал жителям сохранять бдительность в непогоду, соблюдать правила безопасности, не стоять под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителей же призвали быть аккуратнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Как уточнили в телеграм-канале столичного Дептранса со ссылкой на МЧС, дождь и сильный ветер прогнозируются в Москве до 21:00.

Во второй половине дня 6 октября в городе ожидается значительное ухудшение погоды. С 14:00 до 21:00 столицу накроет дождь с северо-западным ветром, чьи порывы могут достигать 16–18 метров в секунду.

О скоплениях воды можно сообщить в управу района или префектуру округа, на портале "Наш город", в единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53, в ГУП "Мосводосток" по телефону +7 (495) 657-87-03 или в ГБУ "Гормост" по телефону +7 (495) 632-58-46. Также заявки от горожан принимаются в аккаунте Мосводостока в соцсети "ВКонтакте".

Жителей столичного региона предупредили о сильных порывах ветра 6 октября