Более половины месячной нормы осадков выпадет в Москве за три дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ближайшие трое суток в Москве выпадет около половины месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра прогноза погода "Фобос" Евгений Тишковец.

"За предстоящие трое суток в Москве выпадет до 38 миллиметров осадков, или более половины всей месячной нормы – 54%", – цитирует его РИА Новости.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил москвичей о мокром снеге в предстоящие выходные. Наибольшая вероятность выпадения осадков, по прогнозу, сохраняется в воскресенье, 8 октября.

Ночь с 6 на 7 октября может стать самой холодной. По информации синоптика, температурные показатели опустятся до нуля градусов и ниже.



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