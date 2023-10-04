Потепление до 12 градусов спрогнозировали в Москве с середины следующей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Холода в столице долго не задержатся, с середины следующей недели воздух прогреется до 12 градусов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

Начало следующей недели будет достаточно холодным, уточнила синоптик. По ее словам, поэтапно погода вернется к норме, а позже даже преодолеет ее.

"Преобладающая погода с 11 по 15 октября: ночная положительная – 1–6, днем – 7–12 градусов, то есть температурный режим около нормы или даже повыше", – заключила Позднякова.

При этом в предстоящие выходные дни в Москве прогнозируется снег с дождем. Как уточнил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, ночные температуры с 6 на 7 октября опустятся до 0 градусов и слабоотрицательных значений.

В целом октябрь в столице ожидается немного теплее нормы с неоднородной погодой, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уточнил, что на текущей неделе прогнозируются резкие скачки температуры.