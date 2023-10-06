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06 октября, 15:15

Транспорт

Столичные аэропорты в условиях непогоды работают в штатном режиме

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Воздушные гавани Москвы функционируют в штатном режиме, несмотря на непогоду. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службы аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово.

Ранее гостей и жителей столицы предупредили о ливнях и сильном ветре до 17 м/с. Из-за непогоды в Москве и Московской области с 6 октября объявлен желтый уровень погодной опасности. Понижение температуры, мокрый снег с гололедицей ожидается с 21 часа 6 октября до вечера 7 октября, предупреждают синоптики.

Несмотря на то что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд советовал автомобилистам не спешить менять летнюю резину на зимнюю, в Дептрансе Москвы призывают водителей воздержаться от поездок на машине с летней резиной в дни непогоды.

Штормовой ветер, дожди и снег спрогнозировали в столице 6 октября

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