Москвичам посоветовали воздержаться от поездок на автомобиле с летней резиной 6 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал столичных водителей воздержаться от поездок на личной машине с летней резиной вечером 6 октября и утром 7 октября. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

"По прогнозу синоптиков, сегодня с 21:00 и до завтрашнего вечера в Москве ожидаются понижение температуры, ветер и сильный дождь со снегом. Возможно образование гололедицы", – написала в телеграм-канале департамента.

В ведомстве также попросили автомобилистов избегать резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию, скоростной режим. Водителям стоит особенно быть внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

В свою очередь, вице-президент Национального автомобильного союза России Ян Хайцеэр сказал, что, несмотря на ожидающийся дождь со снегом, водителям пока рано менять летнюю резину на зимнюю, сообщает телеканал "360".

"Совершенно определенно, что менять резину летнюю на зимнюю категорически рано. Нужно быть умным человеком и просто в какой-то момент не выехать из дома, выехать чуть позже, после заморозков, для того чтобы не попасть на первый ледок. Но менять резину преждевременно", – объяснил Хайцеэр.

Он считает, что менять шины нужно после того, как установится минусовая температура ночью. Дело в том, что зимняя резина мягче летней и при минусовых температурах сохраняет сцепление с дорогой, а при плюсовых температурах такие шины быстрее стираются и автомобиль хуже тормозит.

Хайцеэр порекомендовал поменять резину с летней на зимнюю, когда дневная температура будет 3–5 градусов тепла, а ночная – минусовая.

Накануне специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что в воскресенье, 8 октября, температура воздуха в Москве будет на 5 градусов ниже нормы. По ее словам, с пятницы по воскресенье в столице выпадет треть месячной нормы осадков – 20 миллиметров.

В свою очередь, специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в выходные дни в столице ожидаются штормовой ветер, плохая видимость, мокрый снег и аномально низкое атмосферное давление.

Столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды