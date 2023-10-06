Москвичей предупредили об ухудшении погоды во второй половине дня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды во второй половине дня 6 октября, передает портал мэра и правительства Москвы.

В Москве с 14:00 до 21:00 ожидается дождь и северо-западный ветер с порывами до 16–18 метров в секунду. Неблагоприятная погода может вызвать повреждения линий электропередачи и рекламных конструкций, повал деревьев, привести к заторам на дорогах, повреждению автотранспорта и увеличению случаев травмирования горожанами.

Жителям столицы порекомендовали быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили. При возникновении чрезвычайной ситуации нужно звонить по единому номеру 112.

О скоплениях воды можно сообщить в управу района или префектуру округа, на портале "Наш город", в единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53, в ГУП "Мосводосток" по телефону +7 (495) 657-87-03 или в ГБУ "Гормост" по телефону +7 (495) 632-58-46. Также заявки от горожан принимаются в аккаунте Мосводостока в соцсети "ВКонтакте".

Ведущий сотрудник центра погода "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале сообщил, что облачная погода с дождями ливневого характера ожидается в Москве.

"Сегодня столица окажется под влиянием периферии циклонического вихря с центром над Верхневолжьем. Он станет причиной преимущественно облачной погоды, пройдут дожди ливневого характера, что ограничит приток солнечного тепла, так что в течение дня заметного повышения температуры не будет", – рассказал синоптик.

Леус отметил, что в Москве ожидается температура воздуха в районе 10–12 градусов, в Подмосковье – 8–13 градусов. По его словам, атмосферное давление упадет и столбики барометров остановятся на отметке 737 миллиметров. Во второй половине дня атмосферное давление начнет расти.

По словам эксперта, в субботу, 7 октября, москвичей ждут дожди. Утром местами пройдет мокрый снег, днем – сильные дожди. Помимо этого, ночью возможны заморозки. А днем температура воздуха прогреется до 7–9 градусов.

В свою очередь, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов спрогнозировал мокрый снег, штормовой ветер и аномально низкое атмосферное давление в Москве и Московской области в предстоящие выходные дни, сообщает News.ru.

Синоптик рассказал, что в выходные температура воздуха опустится до 5 градусов. По его прогнозу, 7 октября атмосферное давление упадет на 20,5 миллиметра ртутного столба, а поднимется 9 октября.

"Это погодная лихорадка, так как при таких показателях по ощущениям температура воздуха не составит больше одного градуса тепла", – сказал Шувалов.

Он порекомендовал автомобилистам соблюдать предельную внимательность на дорогах, так как дождь будет идти практически все время, сменяясь снегом. Кроме того, в отдельных столичных районах к концу недели может образоваться снежный покров.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы и Московской области о гололедице на дорогах утром 7 и 8 октября. Синоптик добавил, что в эти дни прогнозируется дождь, местами возможен снег. В столице температура воздуха понизится до 0 градусов, по области – до минус 2.

По словам Вильфанда, с пятницы по воскресенье включительно в Москве и Подмосковье выпадет 25–30% месячной нормы осадков.

Жителей столичного региона предупредили о сильных порывах ветра 6 октября