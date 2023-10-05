05 октября, 12:43Общество
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о гололедице в выходные
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жителей Москвы и Московской области предупредили о гололедице на дорогах утром 7 и 8 октября. Об этом заявил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"7 и 8 октября в Москве и Московской области ожидается дождь. В субботу местами сильный, в отдельных районах иногда со снегом. Понижение температуры воздуха составит до минус 2 градусов, а в столице – до ноля", – добавил Вильфанд со ссылкой на предупреждение Гидрометцентра РФ о неблагоприятных метеорологических явлениях погоды в выходные дни.
Кроме того, по его словам, в Москве и Подмосковье в выходные дни ожидается ветер до 20 метров в секунду. Также в субботу, 7 октября, в столице выпадет около 15–20 миллиметров осадков.
В общей сложности, как утверждает Вильфанд, с пятницы по воскресенье включительно в Москве и области выпадет 25–30% месячной нормы осадков.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в Москве ожидается снег с дождем в предстоящие выходные дни. Он уточнил, что в ночь с пятницы на субботу температура может опуститься до 0 градусов и ниже.
Более половины месячной нормы осадков выпадет в Москве за три дня
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