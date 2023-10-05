Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о гололедице в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей Москвы и Московской области предупредили о гололедице на дорогах утром 7 и 8 октября. Об этом заявил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"7 и 8 октября в Москве и Московской области ожидается дождь. В субботу местами сильный, в отдельных районах иногда со снегом. Понижение температуры воздуха составит до минус 2 градусов, а в столице – до ноля", – добавил Вильфанд со ссылкой на предупреждение Гидрометцентра РФ о неблагоприятных метеорологических явлениях погоды в выходные дни.

Кроме того, по его словам, в Москве и Подмосковье в выходные дни ожидается ветер до 20 метров в секунду. Также в субботу, 7 октября, в столице выпадет около 15–20 миллиметров осадков.

В общей сложности, как утверждает Вильфанд, с пятницы по воскресенье включительно в Москве и области выпадет 25–30% месячной нормы осадков.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в Москве ожидается снег с дождем в предстоящие выходные дни. Он уточнил, что в ночь с пятницы на субботу температура может опуститься до 0 градусов и ниже.

Более половины месячной нормы осадков выпадет в Москве за три дня