Температура в Москве может опуститься на 5 градусов ниже нормы 8 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В воскресенье, 8 октября, температура воздуха в Москве будет на 5 градусов ниже нормы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

По ее словам, температура воздуха значительно снизилась и днем, и ночью. Кроме того, в ближайшие три дня в столице выпадет треть месячной нормы осадков – 20 миллиметров. В отдельные дни за сутки будет выпадать по 10–15 миллиметров осадков, уточнила она.

Позднякова добавила, что погода в ближайшие дни будет ненастная и ветреная, прогнозируется снег с дождем.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в выходные дни в столице ожидаются штормовой ветер, плохая видимость, мокрый снег и аномально низкое атмосферное давление. Специалист считает, что за предстоящие трое суток выпадет порядка 38 миллиметров осадков.

Также утром 7 и 8 октября на дорогах Москвы и Московской области будет гололедица. Понижение температуры воздуха составит до минус 2 градусов, а в столице – до нуля, уточнял научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Более половины месячной нормы осадков выпадет в Москве за три дня