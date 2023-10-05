Штормовой ветер и мокрый снег ожидаются в выходные в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Штормовой ветер, плохая видимость, мокрый снег и аномально низкое атмосферное давление ожидаются в выходные дни в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"В воскресенье холодный фронт и тыл циклона принесут москвичам и жителям Центральной России осадки в смешанной фазе", – отметил синоптик.

По его словам, к 9 утра 8 октября ливни перейдут в мокрый снег. Ожидается до 9,1 миллиметра осадков. При этом будет дуть северо-западный ветер, который усилится до штормового с порывами до 20 метров в секунду. Помимо этого, прогнозируется метель с ухудшением видимости на дорогах до 1–3 километров. Из-за плохой видимости возможны сбои в авиасообщении.

Тишковец уточнил, что на земле местами начнет формироваться неустойчивый снежный покров в районе 0,2 сантиметра. В Подмосковье снег может выпасть до 1–3 сантиметров, который растает ко вторнику, 10 октября.

Синоптик добавил, что ночная температура в выходные опустится от 0 до 2 градусов, а дневная составит 1–3 градуса. Однако из-за сильного ветра сработает "балтийский синдром", и горожанам будет казаться, что на улице минус 2–4 градуса.

"При этом атмосферное давление в ночь с 7 на 8 октября понизится до аномальных 720 миллиметров ртутного столба, что на 25 единиц ниже положенного и самым негативным образом скажется на самочувствии и здоровье метеозависимых людей, которые как бы поднимутся на высоту московских небоскребов", – рассказал Тишковец.

Специалист считает, что за предстоящие трое суток этой недели в Москве выпадет порядка 38 миллиметров осадков, что составляет почти половину месячной нормы.

Ранее в Гидрометцентре России рассказали, что в четверг, 5 октября, в Москве и области ожидаются облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Температура днем в столице будет в пределах 13–15 градусов, в Подмосковье – 11–16 градусов.

До этого Тишковец пообещал москвичам ноябрьскую погоду на этой неделе. Синоптик считает, что большие перемены произойдут на неделе, так как к столице приближается холодный атмосферный фронт.

"Утро": 15 градусов ожидается в столице 5 октября