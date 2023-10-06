Московских водителей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водителям рекомендуется сохранять внимательность и соблюдать скоростной режим на фоне непогоды в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По данным ЦОДД, в настоящее время движение затруднено на ТТК в районе Звенигородского шоссе, МКАД в районе Щелковского шоссе, а также на шоссе Энтузиастов в районе Авиамоторной улицы.

Час пик в пятницу, 6 октября, начнется в 16:00. Водителей призвали выезжать до него, отложить поездки на автомобиле на более позднее время или пересесть на общественный транспорт.

В вечернее время в Москве прогнозируется до 8 баллов. Заторы в городе могут появиться из-за дождя, низких скоростей, короткого рабочего дня, роста мелких аварий и строительных мероприятий на дорогах. На этом фоне автомобилистам рекомендовали не отвлекаться на гаджеты во время движения, не парковать машины рядом с шаткими конструкциями и под деревьями.

Сообщить о сломанных знаках и неработающих светофорах можно по номеру 3210.

6 октября в городе ожидается значительное ухудшение погоды. С 14:00 до 21:00 столицу накроет дождь с северо-западным ветром, чьи порывы могут достигать 18 метров в секунду.

В связи с непогодой городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности. Как уточнил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, существует вероятность, что в пятницу выпадет до четверти месячной нормы осадков.

К дежурству уже приступили 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". О скоплениях воды можно сообщить в управу района или префектуру округа, на портале "Наш город", в единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53, в ГУП "Мосводосток" по телефону +7 (495) 657-87-03 или в ГБУ "Гормост" по телефону +7 (495) 632-58-46. Также заявки от горожан принимаются в аккаунте Мосводостока в соцсети "ВКонтакте".

Жителей столичного региона предупредили о сильных порывах ветра 6 октября