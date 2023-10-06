Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области 7 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области в субботу, 7 октября, сообщает Гидрометцентр России.

"Днем 7 октября ожидается сильный дождь, в отдельных районах с мокрым снегом. <...> Усиление западного ветра в порывах 16–21 метр в секунду", – отметили в сообщении.

В Гидрометцентре добавили, что предупреждение действует до 21:00 7 октября.

Ранее синоптики Росгидромета предупредили москвичей о непогоде 7 октября. В городе прогнозируется сильный дождь со снегом. Температура воздуха опустится до минус 2 градусов. Кроме того, на дорогах образуется гололедица.

Из-за неблагоприятный погодных условий МЧС РФ порекомендовало автомобилистам снижать скорость на дорогах, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров, обгонов и перестроений.

Столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды