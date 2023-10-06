Москвичей предупредили о гололедице и снеге с дождем 7 октября

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Синоптики Росгидромета предупредили жителей Москвы о непогоде 7 октября. По прогнозу, ожидается сильный дождь со снегом, снижение температуры до минус 2 градусов и гололедица на дорогах. Кроме того, с утра и до конца дня порывы ветра усилятся до 21 метра в секунду.

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями МЧС РФ посоветовало водителям снизить скорость на дорогах, соблюдать дистанцию с впереди идущими транспортными средствами, а также избегать маневров, обгонов и резких перестроений.

"Будьте внимательны и осторожны! В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по городу Москве 8 (495) 637-22-22", – сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

Как сообщалось, во второй половине дня 6 октября в городе ожидается значительное ухудшение погоды. С 14:00 до 21:00 столицу накроет дождь с северо-западным ветром, чьи порывы могут достигать 16–18 метров в секунду.

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что есть вероятность выпадения до четверти месячной нормы осадков 6 октября. На этом фоне на круглосуточное дежурство на улицы Москвы выйдут 1,5 тысячи аварийных бригад.

О скоплениях воды можно сообщить в управу района или префектуру округа, на портале "Наш город", в единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53, в ГУП "Мосводосток" по телефону +7 (495) 657-87-03 или в ГБУ "Гормост" по телефону +7 (495) 632-58-46. Также заявки от горожан принимаются в аккаунте Мосводостока в соцсети "ВКонтакте".

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды