Москвичам посоветовали не торопиться с заменой резины на зимнюю

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московским автомобилистам не стоит спешить менять летнюю резину на зимнюю, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с Агентством "Москва". Уже в эти выходные в столице ожидается мокрый снег и похолодание.

"Смена резины бессмысленна, мокрый снег быстро сойдет, и хотя похолодание заметное, но раньше конца октября обычно менять резину не рекомендуется. Если бы дальше температурный фон шел только на понижение – да, но пока прогнозируются и потепления, поэтому не стоит", – прокомментировал Вильфанд.

Холодная погода, которая установится в Москве в выходные, продержится до середины следующей недели. Ночью 9 и 10 октября в столице ожидается в районе минус 2 – плюс 3 градусов, а днем столбики термометров будут колебаться в районе 2–7 градусов тепла. Со среды, 11 октября, начнется постепенное повышение температуры, отмечает синоптик.

Ранее жителей Москвы и Московской области предупредили о гололедице на дорогах утром 7 и 8 октября. В эти же дни в столице ожидаются ливни, мокрый снег и аномально низкое атмосферное давление.

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