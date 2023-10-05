Сентябрь в Москве оказался самым солнечным с начала века

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прошедший сентябрь в Москве стал самым солнечным с начала XXI века. Об этом ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова написала в своем телеграм-канале.

"Сентябрь 2023 года в Москве оказался не только экстремально теплым и сухим, но и отличился обилием солнечного света", – заявила она.

По данным обсерватории МГУ, в сентябре солнце светило 245 часов, месячная норма при этом – 147 часов. Предыдущий рекорд принадлежал 2018 году, тогда количество солнечных часов составило 206. Синоптик уточнила, что в сентябре солнце светило почти столько же, сколько в июле этого года.

Рекорды солнечной активности в Москве фиксируют с 2000 года, наблюдения же ведутся с середины прошлого века.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что 5 октября в столице и области будет облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут от 13 до 15 градусов в Москве, в Подмосковье прогнозируется от 11 до 16 градусов.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в Москве ожидается снег с дождем в предстоящие выходные дни. Он уточнил, что в ночь с пятницы на субботу температура может опуститься до 0 градусов и ниже.

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