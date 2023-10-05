Москвичам рассказали о погоде 5 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 5 октября, в столице и области ожидаются облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 13 до 15 градусов, в Подмосковье – от 11 до 16 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в Москве ожидается снег с дождем в предстоящие выходные дни. Он уточнил, что ночь с пятницы на субботу будет очень холодной, температура может достичь 0 градусов и ниже.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец также пообещал москвичам ноябрьскую погоду на этой неделе. По его словам, большие перемены произойдут на неделе, так как к столице приближается холодный атмосферный фронт.



Москвичам рассказали о последствиях непогоды