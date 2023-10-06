Москвичей предупредили об образовании снежного покрова в начале следующей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил москвичей об образовании снежного покрова в начале следующей недели. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Синоптик рассказал, что сейчас столица находится в центральной части активного североатлантического циклона. Вслед за ним в город начнут приходить первые холодные арктические воздушные массы. Сентябрь был солнечным и сухим, а вот с начала октября в центре европейской России зачастили циклоны, их в ближайшее время будет несколько.

Один из них проходит 6 октября, второй придет 7 октября днем. К утру 7 октября существенно похолодает, в Москве ожидается от 0 до 2 градусов, в области местами будут заморозки. Ночью уже могут быть кратковременные дожди и даже мокрый снег.

Однако, если говорить об образовании временного снежного покрова и метели, то это возможно в ночь с 8 на 9 октября, когда за следующим циклоном волна холода будет еще более активной и осадки будут преимущественно твердыми.

Леус предупредил, что 9 октября водителям надо быть особенно бдительными из-за скользкой дороги. Специалист добавил, что менять летнюю резину на зимнюю пока не нужно, так как во второй половине недели ожидается потепление. В Москве днем температура воздуха будет в пределах 10–14 градусов.

Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области 7 октября. Ожидается сильный дождь, в отдельных районах пройдет мокрый снег. Порывы ветра достигнут 16–21 метра в секунду.

Предупреждение действует до 21:00 7 октября.

"Атмосфера": дождь ожидается в Москве 7–8 октября