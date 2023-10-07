Москвичам рассказали о погоде 7 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 7 октября, в столице и области ожидаются облачная погода, сильный дождь и местами мокрый снег. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 7 до 9 градусов, в Подмосковье – от 4 до 9 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8–13 метров в секунду, ожидаются порывы со скоростью 16–21 метр в секунду. Атмосферное давление составит 730 миллиметров ртутного столба.

Из-за непогоды в Москве и Московской области с 6 октября объявлен желтый уровень погодной опасности. Понижение температуры, мокрый снег с гололедицей ожидается с 21 часа 6 октября до вечера 7 октября, предупреждают синоптики.

Первую в сезоне противогололедную обработку дорог начали проводить в Москве в ночь на субботу.



Москвичей предупредили о мокром снеге в ночь на 7 октября