Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды

Фото: Москва 24/Симонов Никита

Столичные городские службы продолжают работать в усиленном формате из-за непогоды, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Как уточнили синоптики, неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера понедельника, 9 октября. Прогнозируются дождь, мокрый снег и усиление ветра с порывами до 16 метров в секунду. Ночью и утром ожидается гололедица.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости будет проведена противогололедная обработка. Просим горожан быть предельно внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – говорится в сообщении.

Водителям же рекомендовали соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.

В МЧС по Москве рассказали, что с 21:00 8 октября до 21:00 9 октября в столице ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами прогнозируется усиление северо-западного ветра с порывами 16 метров в секунду. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица.

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