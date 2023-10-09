Первый снег зафиксировали на 11 метеостанциях Москвы и Подмосковья

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первый в этом году снег зафиксировали на 11 метеостанциях столичного региона. Об этом ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец написал в своем телеграм-канале.

По его словам, снег выпал в результате арктического вторжения. В Москве снег наблюдали на метеостанциях Балчуг, МГУ и Тушино. В Подмосковье – в Шереметьеве, Домодедове, Внукове, Подмосковной, Клину, Дмитрове, Волоколамске и Михайловском.

Синоптик уточнил, что за минувшие сутки в столице выпало около 10% месячной нормы осадков. Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 6 миллиметров, на Балчуге и в Тушино – по 7 миллиметров.

Отмечается, что месячная норма составляет 70 миллиметров. Наибольшее количество осадков в Подмосковье зафиксировали в Клину – 15 миллиметров.

Кроме того, в воскресенье, 8 октября, в Москве был установлен рекорд низкого атмосферного давления. Показания барометров на базовой столичной метеостанции ВДНХ опустились до 723,5 миллиметра ртутного столба.

Между тем в понедельник, 9 октября, в столице и области ожидаются облачная погода и дождь с мокрым снегом. Днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 3 до 5 градусов, в Подмосковье – от 1 до 6 градусов, сообщили в Гидрометцентре России.



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