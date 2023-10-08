Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"8 октября 2023 года показания барометров на базовой столичной метеостанции ВДНХ опустились до рекордно низких значений – 723,5 миллиметра ртутного столба. Прежний барический минимум для этих суток держался с 1971 года, когда метеорологи зафиксировали 727 миллиметров ртутного столба", – рассказал эксперт.

Тишковец добавил, что зафиксировано атмосферное давление на 22–24 единицы ниже нормы. Из-за него у людей повышается восприимчивость к инфекционным заболеваниям, появляется угнетенное настроение, снижается работоспособность, понижается артериальное давление. Особую опасность представляет низкое атмосферное у людей-гипотоников. У них могут проявиться приступы слабости и нервозности, а также сонливость.

Фон атмосферного давления уже начал расти 8 октября, но вернется в норму лишь к вечеру вторника, 10 октября.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в воскресенье, 8 октября, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем температура воздуха в столице ожидается в пределах от плюс 3 до 5 градусов, в области – от плюс 2 до 7 градусов.

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