Москвичам рассказали о погоде 8 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В воскресенье, 8 октября, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 3 до 5 градусов, в области – от 2 до 7 градусов.

Скорость северного и северо-западного ветра составит 7–12 метров в секунду, ожидаются порывы до 15–20 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 725 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что низкая температура в столице сохранится с воскресенья до среды включительно, а затем ожидается ее резкое повышение.

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что на круглосуточное дежурство на улицы Москвы вышли 1,5 тысячи аварийных бригад.



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