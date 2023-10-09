Москвичам рассказали о погоде 9 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В понедельник, 9 октября, в столице и области ожидаются облачная погода и дождь с мокрым снегом. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 3 до 5 градусов, в Подмосковье – от 1 до 6 градусов.

Северо–западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, ожидаются порывы со скоростью 16 метров в секунду. Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба.

В МЧС по Москве рассказали, что с 21:00 8 октября до 21:00 9 октября в столице ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил об окончании сезона фонтанов. Он отметил, что специалисты комплекса городского хозяйства в четверг выключили все столичные фонтаны и приступили к их очистке в преддверии зимы.



МЧС предупредило москвичей о дожде со снегом до вечера 9 октября